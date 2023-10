POL-DU: Aldenrade: Gräber auf Friedhof in Aldenrade beschädigt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Freitag (20. Oktober, 1:55 Uhr) einen gehörlosen Duisburger an der Wanheimer Straße (Höhe Eigenstraße) ausgeraubt. Der 57-Jährige hatte Geld an einem Bankautomaten abgehoben, als sich ihm plötzlich ein Mann von hinten näherte und ihn körperlich attackierte. Der Räuber riss dem Duisburger einen Geldschein aus der Hand und flüchtete. Der 57-Jährige wurde leicht ...

