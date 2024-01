BPOLD-B: Bundespolizei stellt drei gestohlene Fahrzeuge sicher

Berlin - Mitte (ots) - Die Bundespolizei nahm am Dienstag zwei Männer vorläufig fest, denen mehrere Diebstähle vorgeworfen werden. Im Laufe des frühen Nachmittages meldeten sich mehrere bestohlene Personen bei der Bundespolizei am Berliner Hauptbahnhof. Sie gaben an, dass Unbekannte kurz zuvor ihre Wertgegenstände aus einem ICE beziehungsweise am Bahnsteig entwendeten. Ein Mobiltelefon und ein Paar Kopfhörer konnte ...

mehr