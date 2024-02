Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0104 --Zwei Kinder und eine Frau bei Verkehrsunfall verletzt--

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Flughafenallee Zeit: 21.02.2024, 08:10 Uhr

Am Mittwochmorgen wurden in der Neustadt zwei drei Jahre alte Kinder und eine 35-jährige Frau von einem Auto erfasst. Die Kinder kamen mit zum Teil schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Mutter wurde leicht verletzt.

Die beiden Kinder waren mit ihren Müttern gegen 8:10 Uhr in der Flughafenallee zu einer Bushaltestelle unterwegs. Zunächst überquerte eine der beiden Mütter mit einem Kinderwagen bei ausgeschalteter Bedarfsampel rennend die Straße. Kurze Zeit später lief die 35 Jahre alte Frau mit den beiden Kindern an den Händen zwischen den auf der rechten Spur wartenden Autos hinterher. Die 44-jährige Autofahrerin, die auf der linken Spur unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr die Kinder und die Frau an. Alle drei Personen wurden zur anschließend von Rettungskräften stationär in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Aufprall erlitten beide Kinder Prellungen am Kopf, eine Lebensgefahr bestand nicht. Die 35-Jährige erlitt eine Schwellung am Arm. Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme umgeleitet.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

