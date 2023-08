Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführer mit 2,18 Promille festgestellt

Sassnitz (LK VR) (ots)

Am 21.08.2023 gegen 01:10 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg von einem Zeugen über eine mögliche Trunkenheitsfahrt in Dranske informiert. Der 35-jährige deutsche Zeuge bemerkte laute Musik, die aus einem heranfahrenden PKW kam. Der PKW hielt auf einer Grünfläche vor dem Haus des Zeugen an. Der Fahrzeugführer wirkte alkoholisiert und schlief kurz nach Ankunft hinter dem Lenkrad ein. Die eingesetzten Polizeikräfte aus Sassnitz konnten den schlafenden 39-jährigen deutschen Fahrzeugführer im PKW feststellen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,18 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein des Fahrzeugführers eingezogen. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gemäß §316 StGB eingeleitet.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell