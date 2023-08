Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Heringsdorf (LK VG) (ots)

Am 21.08.2023, gegen 23.30 Uhr ereignete sich auf der B110 zwischen Zirchow und der Einmündung zur K42 in Fahrtrichtung Polen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 32- jähriger polnischer Staatsangehöriger kam mit seinem PKW Nissan aus bisher ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde schwerverletzt und musste durch die Kameraden der Feuerwehr aus dem verunfallten Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Die Freiwilligen Feuerwehren Benz und Zirchow waren mit 21 Kameraden und vier Einsatzfahrzeugen vor Ort. Der PKW musste geborgen werden. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

