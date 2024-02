Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0107--Junge Räuber mit Elektroschocker bewaffnet--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Steffensweg, Erasmusstraße Zeit: 22.0.24, 20.40 Uhr

Am Donnerstagabend raubten zwei junge Täter einen Supermarkt in Walle aus. Sie bedrohten eine Angestellte mit einem Elektroschocker, nahmen Bargeld an sich und flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 20:40 Uhr betraten die beiden Maskierten den Supermarkt an der Erasmusstraße. Ein Täter bedrohte die Kassiererin mit einem Elektroschocker, der andere griff sich Geldscheine aus der Kasse. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung Erasmusstraße unerkannt.

Die Täter wurden zwischen 16 bis 17 Jahre alt und als etwa 1,65 Meter groß, schlank und dünn beschrieben. Sie waren zur Tatzeit dunkel gekleidet. Einer trug eine schwarze Umhängetasche, schwarze Schuhe, ein schwarzes Cappy und weiße Handschuhe. Beide hatten sich maskiert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen und sucht nach Zeugen. Zur Tatzeit befanden sich noch mehrere Kunden im Geschäft. Hinweisgeber melden sich unter der Rufnummer 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen.

