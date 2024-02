Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0110--Polizei informiert zur Heimpartie SV Werder Bremen gegen SV Darmstadt 98--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, wohninvest-Weserstadion Zeit: 24.02.24, 15.30 Uhr

Am Samstagnachmittag spielt Werder Bremen um 15:30 Uhr gegen den SV Darmstadt 98. Der Veranstalter rechnet mit einem ausverkauften Stadion.

Es wird das übliche Verkehrskonzept angewandt. Der Osterdeich wird für den Individualverkehr zwischen Sielwall und Stader Straße circa zweieinhalb Stunden vor und etwa eine Stunde nach Spielende gesperrt. Am Stadion und in unmittelbarer Nähe stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Kurzfristige Straßensperrungen durch die Polizei aufgrund von Einsatzmaßnahmen im Stadionumfeld und im gesamten Innenstadtbereich sind möglich. Die Hastedter Heerstraße / Sebaldsbrücker Heerstraße im Bereich Zeppelintunnel ist weiterhin voll gesperrt. Darüber hinaus ist die Straße Am Dobben zwischen Sielwall und Humboldstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Dazu finden am Samstag Versammlungen in der Innenstadt und Bahnhofsvorstadt statt, wodurch es ebenfalls zu Verkehrsstörungen kommen kann.

Im Umfeld von Fußballspielen kommt es immer wieder zu einer Häufung von Autoaufbrüchen. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell