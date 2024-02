Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugscheibe eingeschlagen und Geldbörse entwendet - Zeugen gesucht

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr, schlug eine bisher unbekannte Täterschaft die vordere, kleine Seitenscheibe der Beifahrerseite eines in der Schulstraße geparkten Fahrzeugs eines ambulanten Pflegedienstes ein. Hieraus entwendeten die Unbekannten eine darin befindliche Geldbörse samt Inhalt und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden wird auf einen hohen zweistelligen Betrag geschätzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an dem Fahrzeug kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Polizeiposten Neulußheim hat nun die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06205/31129 zu melden.

