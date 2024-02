POL-MA: Heidelberg: Zwei Fahrzeuge mit Totalschaden durch Unaufmerksamkeit

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein 23-Jähriger feierte am Montagabend ausgiebig die 'fünfte Jahreszeit' in einer Gaststätte in der Hauptstraße. In Feierlaune kam er auf die dumme Idee den Fahrzeugschlüssel einer 39-Jährigen aus deren Jacke zu entwenden und mit ihrem Opel mehrfach die Hauptstraße ...

