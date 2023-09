POL-EU: Dachgeschoss stand in Flammen

Kall (ots) - Am Montag, den 25. September, wurde gegen 11.25 Uhr von dem 69-jährigen Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Straße Am Hang in Kall-Sistig ein Feuer auf der eigenen Terrasse gemeldet. Das Feuer konnte von dem Eigentümer selbstständig mit Teichwasser gelöscht werden. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Polsterkiste auf der Terrasse in Brand. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

