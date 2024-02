Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0111 --Handydieb ertappt und festgenommen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 22.02.24, 22.20 Uhr

In Kooperation mit Einsatzkräften der Bundespolizei konnte am Donnerstagabend ein Diebstahlsdelikt am Hauptbahnhof aufgeklärt und ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Gegen 22.20 Uhr entwendete der 24-jährige Tatverdächtige nach einem kurzen Ablenkungsmanöver das Mobiltelefon einer 20-jährigen Frau und flüchtete. Der Dieb konnte von Fahndern der Bundespolizei verfolgt und gemeinsam mit Einsatzkräften der Polizei Bremen in einer Straßenbahn in der Straße am Schüsselkorb festgenommen werden. Es wurden das Diebesgut und ein Küchenmesser aufgefunden. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen Diebstahl mit Waffen. Die Ermittlungen dauern an. Aufgrund der Flucht- und Wiederholungsgefahr ordnete die Staatsanwaltschaft die Fortdauer der freiheitsentziehenden Maßnahme an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell