Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trunkenheit im Straßenverkehr - 54-Jährige Fahrzeugführerin mit 2,22 Promille gestoppt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Wolfsburger Landstraße 07.11.2023, 15.40 Uhr

Am Dienstagnachmittag befuhr eine uniformierte Funkstreifenbesatzung der Polizeistation in Fallersleben die Wolfsburger Landstraße in Fahrtrichtung Wolfsburg. An der Kreuzung Wolfsburger Landstraße/Lange Stücke bemerkten die Beamten einen schwarzen VW Polo, der nach rechts in die Straße Lange Stücke abbiegen wollte.

Die Polizeikommissare entschlossen sich, den VW Polo und seine Fahrzeugführerin einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen und gaben der Fahrzeugführerin Haltezeichen.

Der VW Polo stoppte auf einem dort gelegenen Anwohnerparkplatz.

Bei der Fahrzeugführerin handelte es sich um eine 54 Jahre alte Wolfsburgerin.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrzeugführerin fest.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,22 Promille.

Daraufhin wurde der Fahrerin im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen, der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Die 54-Jährige wird sich demnächst vor Gericht wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell