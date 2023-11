POL-WOB: Körperliche Auseinandersetzung am Nordkopf - 18-Jähriger verletzt

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, 06.11.2023 Die am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzte 87 Jahre alte Fußgängerin ist im Laufe des Montags ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Seniorin hatte am frühen Sonntagabend, gegen 17.30 Uhr trotz hohen Verkehrsaufkommens an ihrem Rollator die Walbecker Straße gequert. Hierbei wurde sie trotz ...

mehr