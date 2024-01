Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Polizei sucht wichtigen Zeugen nach Unfall auf der Hauptstraße

Osnabrück (ots)

Am frühen Montagnachmittag kam es auf der Hauptstraße in Ostercappeln zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen war ein Ford Kuga gegen 14.30 Uhr zum Überholen auf die Gegenfahrbahn ausgeschert und hatte einen entgegenkommenden VW Golf zum Ausweichen genötigt. Bei dem Ausweichmanöver kollidierte die 29-jährige Golf-Fahrerin mit einem Leitpfosten und verursachte einen Schaden. Der Kuga-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle, konnte jedoch dank der Hilfe eines Zeugen bereits ermittelt werden. Die Polizei sucht nun dringend nach diesem Zeugen, der der 29-Jährigen das Kennzeichen des Kuga-Fahrers mitteilte. Dieser wird gebeten, sich auf der Dienststelle in Bohmte unter 05471/9710 zu melden.

