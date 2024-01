Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Zeugen nach Hundebiss gesucht- 15- Jähriger verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr, wurde ein 15- Jähriger aus Bersenbrück in der Overbergstraße von einem Hund gebissen. Er war mit seinem Fahrrad unterwegs, als ihm eine weibliche und eine männliche Person, jeweils mit einem Hund an der Leine, entgegen kamen. Der Hund der Dame schnappte plötzlich zu und biss ins Bein des vorbeifahrenden Radfahrers. Die beiden Hundehalter haben sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt. Der 15-Jährige erlitt eine blutende Verletzung am Bein und begab sich in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Hundehalterin geben können, sich unter 05439/9690 zu melden.

Hund:

- Braunes Fell - Mittelgroß (ca. bis zum Knie)

Hund der männlichen Person:

- Braunes, dicht und stark gelocktes Fell

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell