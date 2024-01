Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Brände im Ortsteil Fledder - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend kam es im Bereich Hannoversche Straße/Neulandstraße innerhalb kürzester Zeit zu zwei Bränden. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können. Gegen 20.35 Uhr gerieten zunächst zwei gelbe Tonnen in einem Zwischengang der Neulanstraße in Brand. Das Feuer schlug teilweise auf ein nebenstehendes Gebäude über, sodass minimaler Gebäudeschaden entstand. Nur etwa fünf Minuten später brannten mehrere Plakate an einer Bushaltestelle in der Hannoverschen Straße (Ecke Westfälische Straße) in voller Ausdehnung. Ein Übergreifen auf ein unmittelbar angrenzendes Haus erfolgte glücklicherweise nicht. Die Feuerwehr wurde in beiden Fällen alarmiert und löschte die Flammen. Hinweise zu möglichen Verursachern nimmt die Polizei unter 0541/327-2115 oder -3103 entgegen.

