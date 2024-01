POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Reifendiebstahl gesucht

Osnabrück (ots) - Am Freitagmittag wurde eine 13-Jährige auf dem Kirchplatz der Neuen St. Alexander Kirche von einem angeleinten Vierbeiner gebissen, als sie mit ihrem Fahrrad in Richtung des Pyer Kirchwegs fuhr. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.40 Uhr. Nach dem Biss in das linke Knie kam es zu einem kurzen Gespräch mit der Hundehalterin, in dem das Mädchen ...

