Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0117 --Erneuter Fahrzeugbrand in Horn-Lehe--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehe, Millstätter Straße Zeit: 26.02.24, 22.50 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag brannte in Horn-Lehe ein Auto. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, prüft Zusammenhänge mit einem Feuer zwei Nächte zuvor und sucht Zeugen.

Zwei Anwohner der Millstätter Straße nahmen gegen 22.50 Uhr den Geruch von Feuer wahr und entdeckten Flammen an einem geparkten VW Golf. Die beiden Zeugen reagierten blitzschnell und löschten den Brand, so dass nur geringfügiger Schaden am Fahrzeug entstand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, prüft Zusammenhänge mit einem Autobrand in örtlicher Nähe in der Nacht von Samstag auf Sonntag (siehe auch PM 116) und fragt: "Wer hat zur Tatzeit in der Millstätter Straße verdächtige Beobachtungen gemacht?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell