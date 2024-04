Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Opfer von Trickbetrug geworden

Ilm-Kreis (ots)

" - Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist."

Diese und weitere Tipps werden immer wieder durch Ihre Polizei geraten und sind zu finden unter www.polizei-beratung.de. Und doch kam es erst gestern wieder zu zwei Fällen bei denen Frauen Opfer eines Trickbetrugs geworden sind. In einem Fall gab sich ein Fremder an der Haustür einer 84-Jährigen als Mitarbeiter eines Geldinstituts aus. Er gab der Seniorin gegenüber an, dass das Geldinstitut alle Konten umstellen würde und er persönlich die Änderungen vornehmen könne. Hierzu würde er nur ihre EC-Karte samt PIN benötigen. Die 84-Jährige aus Ilmenau händigte beides aus, im Anschluss hob der Unbekannte 1000 Euro von ihrem Konto ab. In Arnstadt klingelte ein Unbekannter, maskiert mit einer FFP2-Maske, an der Wohnung eines 84-Jährigen und einer 82-Jährigen. Er gab vor, Mitarbeiter eines Pflegedienstes zu sein und ließ sich diverse Dokumente zeigen. Währenddessen entwendete er mehrere Tausend Euro aus deren Wohnung. Die Polizei rät dringend vor diesen Maschen und bittet Angehörige, ihre Familienmitglieder hierzu regelmäßig zu instruieren. Weitere Informationen finden Sie unter anderem unter www.polizei-beratung.de oder bei Ihrer Beratungsstelle der örtlich zuständigen Polizei. (ah)

