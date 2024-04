Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Harburg für das Jahr 2023

Buchholz (ots)

Im Jahr 2023 erfasste die Polizei im Landkreis Harburg 7090 Verkehrsunfälle, das sind 808 Unfälle mehr als im Vorjahr (Vergleichszahlen des Vorjahres 2022 in Klammern).

Unfälle mit Personenschaden

Fünf Menschen haben bei Verkehrsunfällen im Jahr 2023 ihr Leben verloren, 2022 waren es noch zwölf.

Die Zahl der Unfälle, bei denen Menschen verletzt wurden, ist ebenfalls rückläufig. Zu schweren Verletzungen kam es bei 131 (145) Unfällen. Bei 737 (744) Unfällen wurden Beteiligte leicht verletzt.

Die Gesamtzahl der bei Unfällen verletzten Personen ist leicht auf 1152 (1180) gesunken.

Polizeihauptkommissar Frank Waldhaus, Sachbearbeiter Verkehr der Polizeiinspektion Harburg dazu: "Der Anstieg der Gesamtunfallzahl um fast 13% zeigt deutlich, dass das Verkehrsgeschehen im Landkreis Harburg stetig an Dynamik zunimmt. Hierbei lässt sich allerdings kein regionaler Schwerpunkt erkennen. Positiv ist, dass Unfälle mit verletzten oder gar getöteten Personen rückläufig sind. Gerade diese Unfälle haben häufig massive Auswirkungen für die Betroffenen, ihr privates wie berufliches Umfeld und nicht zuletzt die mit der Rettung und Hilfeleistung befassten Einsatzkräfte."

Drei der Unfälle, bei denen Personen ums Leben kamen, ereigneten sich außerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Autobahnen). Drei der Verstorbenen waren Fußgänger. Zwei Menschen waren in einem Pkw unterwegs.

Autobahnen

Auf den Autobahnen im Landkreis Harburg kam es im Jahr 2023 zu insgesamt 1137 (1038) Unfällen. Bei 19 (20) Unfällen erlitten Beteiligte schwere Verletzungen, bei 137 (114) Unfällen wurden Menschen leicht verletzt. Zu tödlichen Unfällen auf Autobahnen war es im Jahr 2023 nicht gekommen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Die Zahl der Verkehrsunfälle mit anschließender Flucht ist auf 1674 (1545) gestiegen. Die Aufklärungsquote lag mit rund 43% auf dem Niveau der Vorjahre.

Unfallursachen

Die häufigste Unfallursache war auch im Jahr 2023 mangelnder Abstand mit 513 (494) Fällen. Weitere häufige Unfallursachen sind nicht angepasste Geschwindigkeit mit 364 (286) Fällen, Missachtung der Vorfahrt mit 270 (350) Fällen, sowie Fehler beim Abbiegen mit 165 (117) Fällen.

Trunkenheit im Verkehr

Alkoholeinfluss war in 114 (123) Fällen die Ursache bei im Jahr 2023 erfassten Unfällen. Eine Beeinflussung durch Drogen oder Medikamente spielte in 13 (16) Fällen eine Rolle. Im vergangenen Jahr wurden 289 (347) Verfahren gegen Verkehrsteilnehmerrinnen und Verkehrsteilnehmer eingeleitet, weil sie unter dem Einfluss von Alkohol ein Kraftfahrzeug geführt hatten. Fahrten unter Medikamenten- oder Drogeneinfluss wurden 232 (229) mal festgestellt.

Der Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Harburg, Polizeioberrat Sebastian Pölking, stellt dazu fest: "Alkohol- und Drogenerkennung im Straßenverkehr war und ist ein absoluter Tätigkeitsschwerpunkt im Einsatz- und Streifendienst. Die Zahl der festgestellten Verstöße ist zwar leicht rückläufig, man muss aber von einem großen Dunkelfeld ausgehen. Deswegen werden wir weiterhin regelmäßige Schwerpunktkontrollen mit Blick auf die Fahrtüchtigkeit durchführen und das Thema auch im regulären Einsatz- und Streifendienst weiter im Blick behalten."

Wildunfälle

Im Jahr 2023 registriert die Polizei 1478 (1101) Wildunfälle. Hierbei wurden ein Mensch schwer und fünf Menschen leicht verletzt.

Betrachtung der Risikogruppen

Junge Fahrerinnen und Fahrer im Alter von 18-24 Jahren waren im Jahr 2023 an 1099 (975) Unfällen beteiligt. In 850 (718) Fällen waren sie auch die Unfallverursachenden. Rund 80 % der Unfälle werden also durch Fahranfängerinnen und Fahranfänger verursacht, Sie haben aber nur rund 7 % Anteil an der Gesamtbevölkerung. Präventionsmaßnahmen wie das Fahrschul- und das Schutzengelprojekt oder auch Radfahrprüfungen an den Schulen werden auch weiterhin von der Polizei unterstützt, um die Risikogruppe möglichst umfassend zu sensibilisieren.

Menschen ab 65 Jahren waren an 1434 (1326) Unfällen beteiligt. Das entspricht einem Anteil von rund 20 % an der Gesamtunfallzahl. Bei etwa 78%(75%) dieser Unfälle waren sie auch Hauptverursachende.

Menschen über 75 Jahren waren an insgesamt 740 (719) Unfällen beteiligt. In 602 (573) Fällen, das sind rund 81%, wurden sie auch als die verursachenden Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer erfasst.

Betrachtung nach Art der Verkehrsbeteiligung

Im Jahr 2023 wurden im Landkreis Harburg bei 282 (289) Unfällen 318 (317) Radfahrerinnen und Radfahrer als Beteiligte polizeilich erfasst. Bei 34 (33) Unfällen wurden Personen auf ihrem Rad schwer verletzt. Bei 180 (202) Unfällen erlitten sie leichte Verletzungen.

Mit einem Motorrad (Hubraum > 125 cm³) waren im Jahr 2023 insgesamt 79 (93) Personen an Unfällen beteiligt. 18 (15) Menschen wurden schwer und 31 (36) leicht verletzt.

Trotz der sichtbaren Zunahme von E-Scootern im öffentlichen Straßenverkehr sank die Zahl der Verkehrsunfälle im Jahr 2023 auf 21 (30). In acht (17) Fällen wurden, deren Fahrerinnen oder Fahrer als Verursachende erfasst. Drei (vier) Menschen wurden bei diesen Verkehrsunfällen schwer, 16 (23) leicht verletzt.

