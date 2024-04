Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach Brandstiftungen ++ Buchholz - 28-Jähriger bei Kellereinbruch erwischt ++ Winsen - Jugendlicher Radfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen und Unfallbeteiligten ++ u.w.M.

Winsen (ots)

Zeugensuche nach Brandstiftungen

Heute, 8.4.2024, gegen 0:15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zunächst in die Straße Winser Baum gerufen. Dort hatten Zeugen zwei noch unbekannte Personen gesehen, die von einem geparkten Opel wegliefen. Unmittelbar danach schlugen Flammen aus dem Wagen. Der Pkw brannte nahezu komplett aus. Der Schaden wird auf etwa 8000 EUR geschätzt.

Noch während der Löscharbeiten ging gegen 00.35 Uhr eine Meldung über brennende Altpapiercontainer vor dem Gebäude des Landkreises an der Straße Schlossplatz ein. Die Container wurden durch das Feuer komplett zerstört. Der Sachschaden beträgt rund 5000 EUR.

Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus und bittet Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen in der winsener Innenstadt aufgefallen sind, um Hinweise. Die Telefonnummer lautet 04171 7960.

Buchholz - 28-Jähriger bei Kellereinbruch erwischt

Heute, 8.4.2024, gegen 01:20 Uhr war ein 28-jähriger Mann auf noch unbekannte Weise in das Kellerabteil eines Reihenhauses gelangt. Dort machte er sich an den Türen mehrerer Kellerräume zu schaffen. Hierbei wurde er allerdings von einem Zeugen gestört und flüchtete. Die Polizei konnte den 28-Jährigen im Rahmen der Fahndung stellen. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Winsen - Jugendlicher Radfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen und Unfallbeteiligten

Bereits am 6.4.2024, gegen 13:00 Uhr, kam es auf dem Fußweg vor dem Famila-Markt, Straße Löhnfeld, zu einem Verkehrsunfall. Nach Angaben des 15-jährigen Radfahrers, der auf dem Gehweg unterwegs war, hatte sich älterer Mann bewusst in den Weg gestellt, um ein Ausweichen zu erzwingen. Hierbei stürzte der Jugendliche und zog sich mehrere Schürfwunden zu. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sowie den mutmaßlich beteiligten Fußgänger. Er war mit einer hellgrauen Hose, weißem Shirt und heller Kapuzenjacke, sowie einer grauen Basecap bekleidet.

Hinweise, bitte an die Tel.-Nr. 041771 7960.

Seevetal/Fleestedt - Zeugensuche nach Pkw-Aufbruch

Am 5.4.2024 in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 13:40 Uhr, kam es am Bostelmannsweg zu einem Pkw-Aufbruch. In den zehn Minuten, in denen der Skoda Fabia unbeobachtet war, schlugen Unbekannte die Beifahrertürscheibe ein und entwendeten vom Beifahrersitz eine Handtasche mit Geldbörse und Laptop. Anschließend entfernen sie sich in unbekannte Richtung.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei in Maschen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell