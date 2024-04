Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kaufhauseinbruch ++ Seevetal/Fleestedt - PKW-Diebstahl

Hanstedt (ots)

Kaufhauseinbruch

Heute, 4.4.2024, gegen 3:30 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch in ein Kaufhaus an der Straße Bei der Kirche gemeldet. Demnach hatten die Täter circa 15 Minuten zuvor die Alarmanlage ausgelöst, als sie eine Scheibe eingeschlagen hatten, um in das Gebäude zu gelangen. Offenbar hatten es die Täter auf Zigaretten abgesehen. Zahlreiche Schachteln fanden sich auf der Straße vor dem Haus.

Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde die Polizei auf einen 19-jährigen Mann aufmerksam, der sich in der Nähe des Tatortes versteckt gehalten hatte. Spuren und erste Einlassungen deuteten darauf hin, dass er mit dem Einbruch im Zusammenhang steht. Gegen den Heranwachsenden wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Fahndung nach einem zweiten Täter blieb zunächst ohne Ergebnis. Inwieweit das Duo tatsächlich Beute machte, ist noch unklar.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Seevetal/Fleestedt - PKW-Diebstahl

Am Mittwoch, 3.4.2024, gegen kurz nach 4 Uhr, kam es in der Straße Auf der Lohe zu einem Pkw-Diebstahl. Unbekannte entwendeten einen am Fahrbahnrand abgestellten grauen Audi S 5 Sportback. Wie die Täter das Fahrzeug öffnen und starten konnten, ist unbekannt. Die Schadenshöhe wird auf rund 49.000 EUR geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in der Nacht in Fleestedt beobachtet wurden, nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell