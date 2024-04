POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum vom 28.03.-01.04.2024

Polizeiinspektion Harburg

Schlägerei in unmittelbarer Nähe zum Osterfeuer

Am späten Samstagabend kam es zu einem Streit zwischen mehreren Personen in unmittelbarer Nähe zum Osterfeuer in Dibbersen. Eine Streifenwagenbesatzung nahm im Nahbereich gerade einen Verkehrsunfall auf, als sich in einer größeren Ansammlung von Personen im Bereich der Emsener Straße ein Streit entwickelte. Einer der eingesetzten Polizeibeamten wurde beim ersten Versuch den Streit zu schlichten, durch einen Schlag am Hinterkopf leicht verletzt. Die Streitparteien mussten durch ein hohes Aufgebot von Polizeikräften getrennt werden. Die Polizei musste mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung aufnehmen.

Buchholz - Diebstahl aus PKW

Am Samstagnachmittag wurde im Parkhaus der Buchholzer Höfe die Seitenscheibe eines PKW Opel Corsa eingeschlagen und eine im Fahrzeug befindliche Handtasche u.a. mit Dokumenten entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, Wertgegenstände offen im Fahrzeug liegen zu lassen. Ihr Auto ist kein Tresor! Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, nimmt die Polizei Buchholz, Tel. 04181-2850, entgegen.

Seevetal/Hittfeld - Trunkenheit im Straßenverkehr

In den frühen Abendstunden am 28.03.24 kontrollierten Beamte der Polizei Seevetal in Hittfeld einen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellte sich sehr schnell heraus, dass der 48-jährige Fahrzeugführer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 3,8 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen.

Seevetal/Meckelfeld - PKW-Brand

Am 31.03.24, kurz nach 04.00 Uhr, geriet in Seevetal/Meckelfeld, Glockenstraße, aus bislang nicht geklärter Ursache ein über 20 Jahre alter Pkw VW in Brand. Das Feuer wurde durch die örtliche Feuerwehr gelöscht. An dem geparkten Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal, Tel. 04105-620115, entgegen.

Winsen (Luhe) - Falscher Notruf

Am 29.03.2024 gegen 12:20 Uhr geht bei der Polizei über Notruf ein Anruf durch ein Kind ein, dass sich in der Wohnung des Mehrfamilienhauses in Winsen ein Einbrecher mit großen Zähnen aufhalte. Nach schnellstmöglicher Überprüfung der Anschrift stellt sich heraus, dass es sich hierbei um einen schlechten Scherz gehandelt hat. Der Junge stibitzte das Handy seiner Mutter und rief ohne ernsten Grund die Polizei. Die Polizei weist im Zuge dessen ausdrücklich darauf hin, dass ein solcher Anruf auch strafbar sein kann.

Winsen (Luhe) - Verkehrsunfallflucht

Im Europaring in Winsen kam es am Freitag, den 29.03.2024 gegen 21:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der verursachende Fahrzeugführer sich unmittelbar danach von der Unfallörtlichkeit entfernte. Beschädigt wurde hierbei ein schwarzer Audi im Bereich des Stoßfängers. Hinweise nimmt die Polizei Winsen, Tel.: 04171-7960 entgegen.

Winsen (Luhe) - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, den 30.03.2024 kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verursacher alkoholisiert war, weshalb diesem nun ein Strafverfahren folgt. Beide Unfallbeteiligte erlitten bei dem Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Winsen (Luhe) - Verkehrsunfall auf der A39 - Fahrer und Mitfahrer leicht verletzt

Am Freitagabend befährt ein Pkw aus Lüneburg kommend die Autobahn 39 in Fahrtrichtung Hamburg. Kurz vor der Anschlussstelle Winsen (Ost), kommt der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, touchiert die dortige Schutzplanke, fährt die Böschung hinauf und überschlägt sich. Der vermutlich übermüdete Fahrzeugführer, 40 Jahre alt, und die beiden Mitinsassen, 5 und 9 Jahre alt, werden leicht verletzt und durch Ersthelfer aus dem Pkw befreit und anschließend durch Rettungsdienste und Feuerwehr betreut. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt und an der Anschlussstelle Handorf abgeleitet. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Seevetal/Hittfeld - Trunkenheitsfahrt

Am Karfreitag, gegen 21:00 Uhr, kontrollierte ein Streifenteam des PK Seevetal einen Transporter in der Maschener Straße, während der Kontrolle stellten die Beamten beim Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Ein zusätzlich durchgeführter Drogentest lieferte ebenfalls ein positives Ergebnis, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Dem Fahrzeugführer, den jetzt ein Fahrverbot erwartet, wurde die Weiterfahrt untersagt.

Seevetal/Ohlendorf - Beleidigung und Ingewahrsahmnahme beim Osterfeuer

Ein stark alkoholisierter Besucher des Osterfeuers in Ohlendorf sorgte am Samstagabend für einen Polizeieinsatz. Zunächst war der Besucher von dem Veranstalter aufgefordert worden das Osterfeuer zu verlassen, nachdem er sich unkontrolliert dem Feuer genähert hatte. Als er der Aufforderung nicht Folge leistete, rückte die Polizei an, um den Platzverweis durchzusetzen. Den Beamten gegenüber zeigte sich der Besucher weiterhin uneinsichtig, kam dem Platzverweis nicht nach und beleidigte die eingesetzten Polizisten, sodass er letztlich in Gewahrsam genommen wurde.

