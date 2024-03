Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei sucht Schlägergruppe

Buchholz i.d. Nordheide (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 38-jährigen Spaziergängers. Eine Gruppe aus vier männlichen Tätern verfolgte das augenscheinlich zufällig ausgewählte Opfer über einen Zeitraum von mehreren Minuten. Im Aladinweg schlägt dann mindestens ein Täter aus der Gruppe heraus auf das Opfer ein, so dass dieses zu Boden geht. Anschließend flüchtet die Gruppe in unbekannte Richtung. Der 38-Jährige wurde mit leichten Verletzungen im Gesicht zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Polizei Buchholz sucht Zeugen, die weiteren Hinweise zum Tatgeschehen und den Tätern geben können unter Tel.: 04181-2850

