Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg vom 22.03.2024, 12:00 Uhr bis 24.03.2024, 12:00 Uhr.

LK Harburg (ots)

+++ LK Harburg / Einbrüche +++

Von Freitag auf Samstag in der Zeit von 18:30 Uhr bis 01:00 Uhr in Jesteburg im Föhrenstieg, gelangte die unbekannte Täterschaft durch Gewalteinwirkung auf die Terrassentür in das Wohnhaus. Dort wurde das gesamte Haus durchsucht und mit bisher unbekanntem Diebesgut wieder verlassen.

Am Freitag in der Zeit von 19:15 bis 20:15 Uhr in Brackel in der Moorstraße gelangte die unbekannte Täterschaft durch ein aufgehebeltes Fenster auf der Rückseite in das Haus. Durch eine Nachbarin wurden zwei männliche Täter im Hausflur überrascht. Diese flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob die Täter etwas gestohlen haben kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Am Freitag gegen 14:45 Uhr in Buchholz in der Straße Pütjerweg gelangten drei unbekannte Täter in das Einfamilienhaus durch aufhebeln der Terrassentür. Sie durchsuchten das Haus nach Diebesgut. Beim Verlassen wurden sie durch einen Nachbarn angesprochen und flüchteten in einem dunklen Pkw mit polnischem Kennzeichen.

Am Sonntag gegen 04:35 Uhr durchsuchte ein unbekannter Täter einen Schuppen auf dem Hof des Grundstückes in Handeloh in der Straße Am Büsenbach und fand einen Zweitschlüssel für das Haus. Während er versuchte mit diesem in das Haus zu gelangen, wird die Bewohnerin wach und störte den Täter. Daraufhin flüchtete der Täter in Richtung Straße und anschließend in unbekannte Richtung.

In der Nacht von Freitag auf Samstag 19:00 Uhr bis 09:15 Uhr versuchte ein unbekannter Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster in Neu Wulmstorf in der Straße Binsenweg mittels Gewalteinwirkung zu öffnen. Um an das Fenster zu gelangen, stieg er auf die dortige Mülltonne. Ein Öffnen misslang und der Täter lies aus unbekannten Gründen von der weiteren Tatbegehung ab und entfernte sich unerkannt.

Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Buchholz unter der Tel.: 04181-285-0.

+++ LK Harburg / Aufbrüche Kfz +++

In der Nacht von Freitag auf Samstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 09:20 Uhr wurde in Buchholz im Elsterkamp versucht die seitlichen Schiebetüren eines Transporters aufzuhebeln. Es konnte kein Diebesgut erlangt werden, der unbekannte Täter flüchtete. Außerdem wurde in der Zeit von 20:00 Uhr bis 12:40 Uhr in der Heimgartenstraße versucht die Schiebetür eines Transporters aufzuhebeln. In dem Transporter befand sich diverses Werkzeug. Ein Öffnen des Fahrzeuges gelang nicht.

Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Zeit von 21:00 Uhr bis 09:15 Uhr wurde in Seevetal Emmelndorf im Helmsweg das Dreiecksfenster eines Kleintransporters eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde diverses Münzgeld aus verschiedenen Ländern entwendet. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Auch in der Nacht von 20:30 Uhr bis 11:00 Uhr wurde im Karoxbosteler Weg die Dreieckscheibe eines VW Tiguan eingeschlagen. Diebesgut konnte nicht erlangt werden.

Am Samstag in der Zeit von 01:30 Uhr bis 11:15 Uhr wurde in Drage im Drennhäuser Weg, die Schiebetür eines Transporters aufgebrochen. Aus dem Transporter wurde diverses Werkzeug entwendet.

Wer Hinweise zu den Aufbrüchen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Buchholz unter der Tel.: 04181-285-0 oder der zuständigen Polizeidienststelle.

+++ Neu Wulmstorf / Kennzeichendiebstahl +++

Von Freitag auf Samstag in der Zeit von 19:00 Uhr bis 07:00 Uhr wurde in Neu Wulmstorf im Stieglitzweg ein Kennzeichenpaar von einem VW Golf entwendet. Das Fahrzeug hatte in einer dortigen Parkbucht gestanden. Das Kennzeichen lautet: HH-SN 5666.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Neu Wulmstorf unter der Tel.: 040- 33 44 19 90.

+++ Seevetal / versuchter Einbruch in Hotel +++

Am Samstagmorgen in der Zeit von 01:30 bis 11:00 Uhr versuchte eine unbekannte Täterschaft in Fleestedt in ein Hotel einzubrechen. Dafür wurde an zwei Fenstern gehebelt was jedoch misslang. Die Täterschaft entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der zuständigen Polizeidienststelle.

+++ Tostedt / versuchter Einbruch in Bäckerei +++

Von Samstag auf Sonntag in der Zeit von 15:00 Uhr bis 03:00 Uhr hebelte die unbekannte Täterschaft die Automatiktür der Bäckerei in Tostedt auf. Sie gelangten in den Verkaufsraum und begaben sich zum dortigen Tresor. Der Tresor konnte nicht geöffnet werden, so dass die unbekannten Täter ohne Diebesgut geflüchtet sind.

Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der zuständigen Polizeidienststelle.

+++ A7 FR Hamburg / Fahren unter Einfluss +++

Am Sonntagmorgen gegen 03:20 Uhr wurde ein Pkw auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg auf dem Seitenstreifen festgestellt. Der Pkw hatte technische Probleme und konnte nicht weiterfahren. Während der Kontrolle, stellte sich heraus, dass der 24-jährige Fahrzeugführer nicht nur unter Alkoholeinfluss stand, sondern auch keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet worden.

+++ Stelle / Verfolgungsfahrt +++

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte eine 31-jährige Fahrzeugführerin sich einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Sie fuhr teilweise mit überhöhter Geschwindigkeit und ausgeschaltetem Licht. Nachdem der Pkw angehalten werden konnte, ergab eine Alkoholmessung einen Wert von 0,54 Promille. Gegen die Fahrzeugführerin wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

+++ Winsen (Luhe) / schwerverletzter Fahrradfahrer +++

Am Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr wurde in der Hamburger Straße ein 81-jähriger Fahrradfahrer schwerverletzt. Er wurde von einem 57-jährigen Pkw-Fahrer übersehen, als dieser aus dem Mittelster Weg auf die Hamburger Straße abbog.

Der Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Am Fahrrad und dem Pkw entstand leichter Sachschaden.

+++ Winsen (Luhe) / Trunkenheitsfahrt +++

Am Sonntagmorgen gegen 05:40 Uhr meldet ein Verkehrsteilnehmer, dass im Winsener Stadtgebiet ein vor ihm fahrender Pkw starke Schlangenlinien fahre. Der 42-jährige Fahrzeugführer wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Nachdem Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell