Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei sucht Schläger

Neu Wulmstorf (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung einer brutalen Tat, die sich am Donnerstag, 21.03.2024, gegen 18 Uhr in der Königsberger Straße Höhe Danziger Straße in Neu Wulmstorf ereignet hat. Der Rettungsleitstelle wurde zu dem Zeitpunkt eine verletzte Person gemeldet. Es handelte sich dabei um einen 42jährigen Mann, dessen Herkunft bisher noch nicht geklärt ist. Der Mann wies schwerste Verletzungen am ganzen Körper auf und wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ersten Ermittlungen zur Folge muss es im Bereich der Königsberger Straße, Danziger Straße, Eichenweg zu einer Schlägerei gekommen sein, an der eventuell mehrere Personen beteiligt gewesen sein können. Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Harburg bittet Zeugen, sich unter 04181/2850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell