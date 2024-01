Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL - Straftäter nur drei Tage in Freiheit - Erneute Verhaftung im Bahnhof Flensburg

Flensburg (ots)

Er war gerade erst am 29.12.23 aus einer 14-tägigen Haft aus einer JVA in Thüringen entlassen worden. Jetzt muss ein 24-Jähriger die nächsten 45-Tage schon wieder einsitzen. Bundespolizisten verhafteten ihn am Flensburger Bahnhof.

Heute Morgen gegen 02.20 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen Mann im Bahnhof Flensburg. Der junge Mann konnte seine Personalien nur anhand eines Entlassungsscheins einer JVA aus Thüringen belegen.

Hiernach handelte es sich um einen 24-Jährigen der erst am 29.12.23 aus einer JVA entlassen worden war. Dort hatte er 14 Tage wegen Diebstahls eingesessen. Insgesamt bereits sein dritter Gefängnisaufenthalt 2023 mit knapp 130 Tagen Haft.

Auch jetzt überprüften die Beamten seine Personalien und staunten nicht schlecht, als ein erneuter Fahndungstreffer einer Staatsanwaltschaft dabei herauskam. Der Mann war im August 2023 wegen Diebstahl von einer Staatsanwaltschaft zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt worden und untergetaucht. Da er auch diesmal die knapp 700,- Euro Strafe nicht zahlen konnte, wurde er direkt wieder in die JVA eingeliefert, in der er die nächsten 45 Tage verbringen muss. So konnte sich der 24-Jährige nur über drei Tage, über den Jahreswechsel, in Freiheit freuen.

Etwas besser erging es da einem 27-jährigen Mann, den die Bundespolizei bereits am Silvestermorgen gegen 10.15 Uhr in einem Einreisezug aus Dänemark verhaftete. Dieser Mann, der wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz verurteilt wurde, hatte 500,- Euro Strafe zu bezahlen. So viel Bargeld hatte er auch nicht am Mann, aber ein kurzer Stopp an einem Geldautomaten ermöglichte ihm die Begleichung der Schuld, und er konnte seinen Weg fortsetzen. Somit entging er den Jahreswechsel im Gefängnis und einem 50-tägigen Aufenthalt dort.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell