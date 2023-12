Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Handewitt - Machete, Messer, Schlagring und Schlagstock sichergestellt

Handewitt (ots)

In den Vormittagsstunden des 24.12. kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei in Handewitt in der Nähe des Scandi-Parks einen VW Phaeton.

Die vier Insassen konnten sich ordnungsgemäß ausweisen, jedoch kam bei der Nachschau im Kofferraum eine Machte mit einer Klingenlänge von 27cm zum Vorschein. Auch ein Messer und einen Teleskopschlagstock sowie ein als Gürtelschnalle getanter Schlagring fanden die Bundespolizisten.

Auf Befragen gab der 38-jährige Fahrer an, diese Gegenstände als Landschaftsbauer zu benötigen. Er konnte jedoch nicht sagen, wofür.

Die Beamten stellten alle Gegenstände (siehe Bild) sicher. Der Fahrer muss nun mit einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

