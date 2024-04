POL-WL: Zwei Brände in der Nacht - Polizei sucht Zeugen ++ Winsen - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hanstedt (ots) - Kaufhauseinbruch Heute, 4.4.2024, gegen 3:30 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch in ein Kaufhaus an der Straße Bei der Kirche gemeldet. Demnach hatten die Täter circa 15 Minuten zuvor die Alarmanlage ausgelöst, als sie eine Scheibe eingeschlagen hatten, um in das Gebäude zu gelangen. Offenbar hatten es die Täter auf Zigaretten abgesehen. Zahlreiche Schachteln fanden sich auf der Straße vor dem Haus. ...

