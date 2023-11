Polizei Gütersloh

POL-GT: Festnahme bei Übergabe nach Schockanruf

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - "Papa, ich bin in einen Unfall verwickelt und wurde festgenommen...". Mit diesem Satz hatten Telefonbetrüger am Dienstagmittag (07.11.) abermals ihre perfide Masche eingeleitet.

Diesmal hatte die Betrügerbande aber die Rechnung ohne den blitzgescheiten 85-jährigen Mann aus Gütersloh gemacht. Unmittelbar nachdem der erste Anruf beendet war, wählte der Senior den Polizeiruf 110 und informierte die Polizei Gütersloh über den laufenden Betrugsversuch.

In Rücksprache mit Ermittlern der Kriminalpolizei wurde in der Folge bei den weiteren Telefonaten mit den Betrügern eine Geldübergabe anberaumt. Hierbei gingen die falschen Polizeibeamten oder der falsche Staatsanwalt stets sehr misstrauisch und vorsichtig vor. Abschließend schlugen die Betrüger dem 85-Jährigen eine Geldübergabe in der Nähe des Amtsgerichts Bielefeld vor.

Zivilbeamte der Polizei Gütersloh nahmen in dem Zuge eine 22-jährige Polin vorläufig fest, die die Tasche mit dem Geld entgegennahm. Die Frau wurde am Mittwoch (08.11.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld einem Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Dieser gab dem Antrag statt und verkündete die U-Haft. Die weiteren Ermittlungen in dem Verfahren dauern an.

