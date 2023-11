POL-GT: 16-Jähriger verunfallt mit Leichtkraftrad

Gütersloh (ots) - Rietberg (TP) - Wie am Freitag, 03.11.2023, veröffentlicht, verließ die 13-Jährige Felina G. aus Rietberg ihre Wohnanschrift in unbekannte Richtung. Ihr Aufenthalt konnte am Sonntag, 05.11.2023, in Zusammenarbeit mit Angehörigen, ermittelt werden. Hier wurde sie dann, wohlbehalten, durch die Mutter abgeholt. Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen wurden daraufhin eingestellt. Rückfragen bitte an: ...

