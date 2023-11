POL-GT: Vermisste 13-Jährige aus Rietberg wohlbehalten zu Hause

Gütersloh (ots) - Gütersloh (TP) - Wie veröffentlicht verließ am Donnerstagabend (02.11., 20.50 Uhr) eine 28-Jährige aus Gütersloh ihre Wohnanschrift in unbekannte Richtung. Sie konnte in ihrer Wohnung, am 03.11.2023, gegen 15:05 Uhr, wohlbehalten durch Polizeibeamte der Polizeiwache Gütersloh angetroffen werden. Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen wurden daraufhin eingestellt. Rückfragen bitte an: Polizei ...

