Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Gartenlaube brannte aus - Polizei sucht Zeugen ++ Buchholz - Zeugensuche nach Raubüberfall ++ Bendestorf - Tageswohnungseinbruch ++ Winsen/Scharmbeck - Unfall nach Rotlichtverstoß

Winsen (ots)

Gartenlaube brannte aus - Polizei sucht Zeugen

Erneut kam es in Winsen zu einem nächtlichen Brandeinsatz. Heute, 9.4.2024, gegen kurz nach 1 Uhr, brannte eine Gartenlaube in der Kleingartenkolonie am Mühlenkamp. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand die Laube bereits im Vollbrand. Personen kamen nicht zu Schaden. Die genaue Schadenshöhe ist unbekannt.

Die Polizei kann Brandstiftung nicht ausschließen. In der Nähe des Brandortes überprüften die Beamten vier Jugendliche und Heranwachsende im Alter zwischen 16 und 19 Jahren. ob sie mit dem Brand in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Mühlenkamp aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Buchholz - Zeugensuche nach Raubüberfall

Am gestrigen Abend, 8.4.2024, gegen 20:20 Uhr, kam es im Steinbecker Mühlenweg zu einem Raubüberfall. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich vier Männer dem PKW eines 27-Jährigen genährt, nachdem dieser gerade geparkt hatte. Die vier schlugen eine Seitenscheibe ein, verletzten den 27-Jährigen durch Schläge leicht und ergriffen eine auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche mit Bargeld und persönlichen Papieren. Anschließend flüchteten die vier Unbekannten mit einem dunklen Pkw in Richtung B 75. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Der 27-Jährige musste ambulant behandelt werden. Die Polizei sicherte erste Spuren am Tatort.

Der Zentrale Kriminaldienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Bendestorf - Tageswohnungseinbruch

Am Montag, 8.4.2024, in der Zeit zwischen 9:45 Uhr und 13:50 Uhr, sind Diebe in ein Einfamilienhaus an der Straße Achtern Kamp eingebrochen. Die Täter versuchten zunächst, eine Terrassentür aufzuhebeln. Nachdem das nicht gelang, brachen sie ein Kellerfenster auf und betraten hierdurch das Haus. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten anschließend unbemerkt. Ob die Täter auch Beute machten, ist noch unbekannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Winsen/Scharmbeck - Unfall nach Rotlichtverstoß

Auf der Scharmbecker Dorfstraße kam es gestern, 8.4.2024, zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich zur L 217. Gegen 5:25 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Mercedes, von der L 217 kommend, in Richtung A 39 in den Kreuzungsbereich ein, obwohl die Ampel für ihn Rotlicht zeigte. Auf der Kreuzung kollidierte der Wagen dann mit dem VW einer 53-jährigen Frau, die ihrerseits von der Autobahn abgefahren war und nach links in die Scharmbecker Dorfstraße in Richtung Ashausen abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Die beiden den Pkw mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell