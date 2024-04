Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Traumberuf Polizei? - Informationsabend der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1

Ludwigshafen (ots)

Traumberuf Polizei? - Informationsabend der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1

Du möchtest einen spannenden Beruf haben und jeden Tag etwas Neues erleben? Einen Beruf, bei dem du wirklich etwas bewirken kannst? Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bietet einen Infoabend für alle am Polizeiberuf Interessierten an, die sich noch in der Berufsorientierung befinden.

Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 werden den Polizeiberuf vorstellen und alle Fragen rund um unsere Arbeit, den Einstellungstest und das Studium an der Hochschule der Polizei beantworten.

Und es kommt noch besser: Auch die Diensthundestaffel wird vor Ort sein, über ihre Arbeit berichten und deine Fragen beantworten. Du bist interessiert? Dann schau am Freitag den 26.04.2024, um 18:00 Uhr, bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in der Beethovenstraße 36 in 67061 Ludwigshafen vorbei.

Melde dich jetzt unter Angabe deines Alters und deiner telefonischen Erreichbarkeit an:

piludwigshafen1.einstellungen@polizei.rlp.de

Wir freuen uns auf dich!

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell