Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zeugensuche nach Körperverletzung

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die bei der Identifizierung eines Unbekannten helfen können. Hinweise werden unter der Tel. 0800 2361 111 entgegengenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Der Unbekannte war am Freitagabend, gegen 20.50 Uhr, an der Haltestelle "Finanzamt" an der Scharnhölzstraße in einen Bus eingestiegen und hatte unvermittelt angefangen auf einen 52-jährigen Bottroper einzuschlagen. Danach verließ er den Bus sofort wieder und lief in Richtung Norden davon. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: -ca. 14-20 Jahre alt - etwa 1,65m-1,70m groß - dunkle Hose - grünlicher Kapuzenpullover. Der Bottroper wurde nach dem Übergriff zur weiteren Behandlung ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell