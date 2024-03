Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 14 Uhr, stürzte in 32-jähriger Dorstener mit seinem Pedelec, als er von der Fahrbahn der Glück-Auf-Straße auf den Geh- und Radweg wechseln wollte. Der Unfall passierte zwischen der Heinrich-Wienke-Straße und der Marxstraße. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann schwer, er wurde in ein Krankenhaus gefahren. Bei dem Unfall entstand leichter Sachschaden an dem Fahrrad.

