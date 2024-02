Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall einen flüchtigen Pkw und einen Bus

Warburg (ots)

Bereits am Donnerstag, 15. Februar, kam es in Warburg auf der Kreuzung Neues Tor, Calenberger Straße und Wormelner Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Ein unbekannter Pkw fuhr gegen 12.10 Uhr die Straße Neues Tor stadtauswärts in Richtung Calenberg. An der Kreuzung Neues Tor, Calenberger Straße und Wormelner Straße beabsichtigte er von der Vorfahrtsstraße in die Calenberger Straße abzubiegen. Zu gleichen Zeit befand sich ein Linienbus auf der Wormelner Straße, im Einmündungsbereich der Kreuzung. Der Linienbus folgte der Vorfahrtsstraße und fuhr auf die Straße Neues Tor. Der unbekannte Pkw wich aus und geriet auf die Gegenfahrbahn auf der Calenberger Straße. Dort fuhr ein 31-jähriger Bürener mit seinem VW Transporter in Richtung Warburg. Zwischen dem Pkw und dem VW kam es zu einem Zusammenstoß. Nach der Kollision flüchtete der unbekannte Pkw in Richtung Calenberg. Am VW Transporter entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro. Der Linienbus entfernte sich ebenfalls vom Unfallort. Ob es zwischen dem Linienbus und dem unbekannten Pkw zu einem Zusammenstoß kam, ist nicht geklärt. Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Hinweise zum unbekannten Fahrzeug geben? Bei dem flüchtigen Pkw kann es sich um einen silbernen Ford mit ausländischen Kennzeichen handeln. Der Busfahrer und der Verursacher werden gebeten, sich bei der Kreispolizeibehörde Höxter unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden. /rek

