Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Führerschein einer 25-Jährigen abgenommen

Beverungen (ots)

Am Samstag, gegen 22.30 Uhr, fiel eine 25-Jährige aus Beverungen mit ihrem weißen Renault auf der B83 auf. Mit Schlangenlinien und teilweise ohne Licht fuhr sie von Höxter in Richtung Beverungen. An der Halteranschrift konnte die Fahrzeugführerin von den Beamten der Kreispolizeibehörde Höxter angetroffen und kontrolliert werden. Dabei wurde der Genuss von alkoholischen Getränken eingeräumt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Aussage. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen die Fahrzeugführerin läuft nun ein Strafverfahren. Die Kreispolizeibehörde Höxter appelliert ausdrücklich an alle Verkehrsteilnehmer: Alkohol und Drogen haben im Straßenverkehr nichts zu suchen. Sie gefährden sich und andere./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell