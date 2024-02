Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall zwischen Pkw und Fußgänger

Höxter (ots)

Am Donnerstag, 22. Februar, kam es auf der B 239 bei Höxter zwischen den Ortsteilen Fürstenau und Brenkhausen zu einem Zusammenstoß zwischen einen Pkw und einen Fußgänger. Gegen 18.10 Uhr fuhr ein 70-jähriger Höxteraner mit seinem Hyundai von Fürstenau in Richtung Höxter. Zur gleichen Zeit ging ein 57-jähriger Höxteraner zu Fuß am rechten Fahrbahnrand, ebenfalls in Richtung Höxter. Kurz vor der Abfahrt zu Bremerberg kam es zu einer Berührung zwischen dem Fußgänger und dem Pkw. Der 70-Jährige erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Fußgängers, wobei sich der Fußgänger zunächst unverletzt zeigte. Der Fahrzeugführer nahm den Fußgänger mit nach Höxter. Später am Abend stellte der Pkw-Fahrer einen Schaden an seinem Hyundai fest und meldete sich bei der Polizei. Der Fußgänger konnte an seiner Anschrift angetroffen werden. Bei der Unfallaufnahme klagte dieser über leichte Schmerzen, eine ärztliche Betreuung wurde von ihm abgelehnt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro./rek

