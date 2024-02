Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei sucht Unfallgeschädigten

Warburg (ots)

Bei der Polizei hat sich eine Unfallverursacherin gemeldet. Nun wird der beschädigte unbekannte Pkw gesucht. Bereits am Donnerstag, 15. Februar, kam es auf einem Parkplatz von einem Lebensmittelgeschäft an der Papenheimer Straße in Warburg zu einem Verkehrsunfall. Eine 35-jährige Warburgerin touchierte beim Ausparken aus einer Parklücke einen geparkten Pkw. Anschließend fuhr sie mit ihrem Twingo zu ihrer Anschrift. Dort bemerkte sie die Beschädigungen an ihrem Pkw. Sie informierte die Polizei über den Unfall. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, konnten sie den beschädigen Pkw auf dem Parkplatz nicht mehr antreffen. Laut Spurenlage könnte ein helles Fahrzeug beteiligt sein. Die Unfallzeit war ca. 16 Uhr am 15. Februar. Der Halter des betroffenen Fahrzeugs wird gebeten, sich bei der Kreispolizeibehörde Höxter, unter der Rufnummer 05271/962-0, zu melden./rek

