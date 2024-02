Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Aufmerksamer Radfahrer verfolgt Unfallflüchtigen

Warburg (ots)

Ein aufmerksamer Radfahrer hat in Warburg eine Unfallflucht aufgeklärt, indem er einen flüchtenden Autofahrer mit dem Fahrrad verfolgte und ihn auf den Vorfall ansprach. Immerhin war ein Sachschaden von mehr als 7.000 Euro entstanden.

Zunächst hatte der 53-Jährige Zeuge am Dienstag, 20. Februar, um 12.45 Uhr in der Hauptstraße in Warburg beobachtet, wie ein blauer VW einen am Straßenrand parkenden schwarzen VW Tiguan gestreift hat. Der blaue VW setzte allerdings seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Daraufhin schwang sich der 50-jährige Zeuge kurzerhand auf sein Fahrrad und fuhr dem flüchtenden blauen VW hinterher. Nach kurzer Strecke hatte er das Auto eingeholt und konnte den 88-jährigen Fahrer zur Rede stellen. Dieser kehrte daraufhin an den Unfallort zurück.

An dem VW Tiguan war die gesamte linke Fahrzeugseite mit Dellen und Kratzern überzogen, am blauen VW waren Kratzer an der vorderen Fahrzeugecke zu erkennen. Der Gesamtschaden wird auf rund 7.300 Euro geschätzt.

Die inzwischen verständigte Polizei nahm den Unfall auf. Den 88-Jährigen erwartet nun unter anderem eine Strafanzeige wegen Unfallflucht, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell