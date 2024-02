Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Willebadessen-Schweckhausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen kam es am Samstag, den 17.02.2024 am frühen Vormittag auf der Kreisstrasse 37 in Willebadessen-Schweckhausen. Dabei befuhr eine 27-jährige Frau aus Willebadessen mit ihrem Personenkraftwagen die K37 in Fahrtrichtung Schweckhausen und kollidierte im Begegnungsverkehr (leichte Kurve) mit dem Personenkraftwagen der 58-jährigen Fahrerin aus Borgentreich, welche die K37 in Fahrtrichtung Borgentreich befuhr. Die beiden Unfallbeteiligten wurden leichtverletzt. Die Pkw waren durch das Unfallereignis stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit.

