Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Eine leicht verletzte Person und zwei erheblich beschädigte Pkw nach Unfall in Höxter

Höxter (ots)

Am Freitag, dem 16.02.2024 ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Kreisstrasse 46 in Höxter Lüchtringen. Dabei missachtete eine 28- jährige Fahrerin aus Höxter die Vorfahrt der entgegenkommenden 23-jährigen aus Brakel, indem sie in Fahrtrichtung Lüchtringen abbog. Trotz eingeleiteter starker Bremsung konnte ein Zusammenstoß der Fahrzeuge nicht verhindert werden. Es kam zu einem erheblichen Sachschaden in Höhe von ca. 20000,00 Euro bei beiden Pkw. Eine Person wurde bei dem Unfallereignis leicht verletzt.

