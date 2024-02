Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugen gesucht: Nächtlicher Einbruch in das Lotto,- und Tabakgeschäft in Borgentreich

Borgentreich (ots)

Bei Ermittlungen nach einem Einbruch in Borgentreich sucht das zuständige Kriminalkommissariat Zeugen. Der Einbruch ereignete sich an der Emmerkertorstrasse 26 in Borgentreich. Bekannt wurde, dass drei Täter innerhalb von wenigen Minuten gewaltsam in das Geschäft eindrangen. Die Tatzeit lag zwischen 22:15 Uhr und 22:18 Uhr. Bei der Entnahme der Tatbeute verwüsteten die Täter den innenliegenden Geschäftsbereich. Scheiben zerbrachen und Regale wurden ausgerissen. Bei der Tatbeute handelte es sich überwiegend um Zigaretten. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5000,00 Euro geschätzt. Das zuständige Kriminalkommissariat fragt nun: Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Borgentreich gesehen oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen.

