Coesfeld (ots) - In der Zeit vom 11.06.2023 bis 18.06.2023, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnmobil eines 52-jährigen Coesfelders auf der Eschstraße in Coesfeld ein. Hierzu beschädigten sie die Seitenscheibe und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Dort durchsuchten sie das Wohnmobil. Zu möglichem Diebesgut, kann zur Zeit noch nichts gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter ...

