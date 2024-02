Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Höxter (ots)

Am Freitag, 16.02.24, gegen 17.20 Uhr, befuhr in Höxter-Lüchtringen die 27-jährige Citroen-Fahrerin die Kreisstraße 46 von Holzminden in Richtung Lüchtringen. An der Einmündung Lüchtringen beabsichtigte sie nach links abzubiegen und übersah die aus Höxter entgegenkommende 25-jährige Polo-Fahrerin. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Die Citroen-Fahrerin wurde leicht verletzt, die Polo-Fahrerin und ihr 5-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

Während der 1,5-stündigen Vollsperrung musste die Fahrbahn nach der Unfallaufnahme durch die Löschgruppe Lüchtringen gereinigt werden.

Beide Fahrzeuge erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden von insgesamt 20.000 Euro und mussten abgeschleppt werden. /TT

