POL-HX: Farbschmierereien sorgen im Bereich Peckelsheim für Unruhe

Borgentreich (ots) - Bei Ermittlungen nach einem Einbruch in Borgentreich sucht das zuständige Kriminalkommissariat Zeugen. Der Einbruch ereignete sich an der Emmerkertorstrasse 26 in Borgentreich. Bekannt wurde, dass drei Täter innerhalb von wenigen Minuten gewaltsam in das Geschäft eindrangen. Die Tatzeit lag ...

