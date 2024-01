POL-STD: Erneuter Einbruch in Hammaher Grundschule

Stade (ots) - 1. Drei Einbrüche in Stade In den vergangenen Tagen ist es zu drei Einbrüchen in Stade gekommen, für den die Polizei jetzt Zeugen sucht. Zwischen Sonntag, den 21.01., 17:00 h und Dienstag, den 23.01., 13:45 h sind Unbekannte in der Straße "Am Schießstand" in ein dortiges Einfamilienhaus eingestiegen, nachdem zuvor Fenster aufgehebelt werden konnten. ...

