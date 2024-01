Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Grundschule in Hammah

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Nacht zwischen gestern Abend, 20:15 h und heute Morgen, 06:45 h nach dem Aufhebeln einer Außentür und mehrerer Innentüren in das Gebäude der Grundschule in Hammah in der Straße "An der Lohe" eingedrungen.

IM Inneren haben der oder die Täter dann diverse Räume durchsucht. Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest. Der angerichtete Sachschaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

