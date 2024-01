POL-STD: Drei Einbrüche in Stade, Ford Transit in Buxtehude entwendet

Stade (ots) - Bisher unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Nacht zwischen gestern Abend, 20:15 h und heute Morgen, 06:45 h nach dem Aufhebeln einer Außentür und mehrerer Innentüren in das Gebäude der Grundschule in Hammah in der Straße "An der Lohe" eingedrungen. IM Inneren haben der oder die Täter dann diverse Räume durchsucht. Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest. Der ...

